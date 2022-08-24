Более 40% территории Донецкой области контролируется ВСУ – военный эксперт

Военный эксперт рассказал о ситуации на Донбассе и проанализировал, будет ли до последнего Путин биться за эту территорию, или откроет второй фронт.

Донецкое направление является стратегическим для России. Диктатор Владимир Путин на выставке "Армия 2022" заявил о том, что стратегической целью так называемой "спецоперации" является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Если Луганская область захвачена, то территория Донецкой области, 45%, контролируется Вооруженными силами Украины.

Об этом 24 августа в эфире телеканала FreeDom рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Не случайно в День Независимости ожидается открытое противостояние в районе Марьинки, Песков, Авдеевки и соответственно они будут пытаться активизироваться в районе Бахмута и Кодемы. Плюс дополнительная активизация армии РФ будет наблюдаться на Харьковском направлении", — отметил он.

Однако, по словам Снегирева, количество оперативного резерва армии РФ недостаточно для проведения широкомасштабных наступательных действий.

"Поэтому не случайно, что после захвата Лисичанска, последнего крупного города на оккупированной территории Луганской области, продвижение войск РФ вглубь украинской территории за почти полтора месяца составило от 3,5 до 7 км. Этого недостаточно для количества средств огневого поражения и живой силы, которую российские оккупационные войска сосредоточили на Донецком направлении", – резюмировал он.

Напомним, за шесть месяцев полномасштабной войны ВСУ ликвидировали около 45,7 тысяч оккупантов.

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