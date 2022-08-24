Понад 40% території Донецької області контролюється ЗСУ - військовий експерт

Військовий експерт розповів про ситуації на Донбасі та проаналізував, чи до останнього Путін битиметься за цю територію, або відкриє другий фронт.

Донецький напрямок є стратегічним для Росії. Диктатор Володимир Путін на виставці "Армія 2022" заявив про те, що стратегічною метою так званої "спецоперації" є вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Якщо Луганську область захоплено, то територія Донецької області, 45%, контролюється Збройними силами України.

Про це 24 серпня в ефірі телеканалу FreeDom розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Невипадково на День Незалежності очікується відкрите протистояння в районі Мар'їнки, Пісків, Авдіївки і відповідно вони намагатимуться активізуватися в районі Бахмута та Кодеми. Плюс додаткова активізація армії РФ спостерігатиметься на Харківському напрямі", - зазначив він.

Проте, за словами Снєгирьова, кількість оперативного резерву армії РФ недостатня для проведення широкомасштабних наступальних дій.

"Тому невипадково, що після захоплення Лисичанська, останнього великого міста на окупованій території Луганської області, просування військ РФ углиб української території за майже півтора місяці склали від 3,5 до 7 км. Цього недостатньо для кількості засобів вогневої поразки та живої сили, яку російські окупаційні війська зосередили на Донецькому напрямку", - резюмував він.

Нагадаємо, за шість місяців повномасштабної війни ЗСУ ліквідували близько 45,7 тисячі окупантів.

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