Росіяни будуть приречені: експерт розповів про ситуацію на Правому березі

Російські окупанти намагаються відтиснути Збройні сили України на відстань, яка не зможе тримати під вогневим ураженням логістичну складову окупаційної армії. Зокрема, йдеться про мости через річку Дніпро.

Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

За його словами, від 19 до 28 липня окупанти переправили, за різними оцінками, від 300 до 600 одиниць важкої бронетехніки.

"Наразі Збройні сили України звели нанівець можливість поповнення боєкомплекту, паливних речовин і російського контингенту, який розташований на Правому березі. Тобто активнсть буде тривати, скажімо так, до критичної нестачі боєкмплекту і паливно-мастильних матеріалів. Потім, якщо Збройні сили не відійдуть на потрібну відстань, то вони (росіяни - Ред.) приречені. Фактично залишається або форсувати Дніпро вплав, або здаватися у полон ЗСУ", - наголосив експерт.

Він повідомив, що на Херсонському напрямку звільнено 55 населених пунктів, а на Криворзькому лінію фронту вдалося відсунути на відстань до 50 км.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розказав, що відбуватиметься на фронті від кінця жовтня, коли прийдуть холоди. Він зауважив, що це тільки ускладнить ведення бойових дій, але не зупинить їх. На думку експерта, якщо ЗСУ не збираються давати передих РФ, то військові просто продовжать бойові дії в тих умовах, які існуватимуть на той момент.

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