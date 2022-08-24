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Россияне будут обречены: эксперт рассказал о ситуации на Правом берегу

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Россияне будут обречены: эксперт рассказал о ситуации на Правом берегу

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Сейчас идет активизация военного противостояния на Николаевском направлении.

Российские кафиры пытаются оттеснить Вооруженные силы Украины на расстояние, которое не сможет держать под огненным поражением логистическую составляющую оккупационной армии. В частности, речь идет о мостах через реку Днепр.

Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, с 19 по 28 июля оккупанты переправили, по разным оценкам, от 300 до 600 единиц тяжелой бронетехники.

"В настоящее время Вооруженные силы Украины свели на нет возможность пополнения боекомплекта, топливных веществ и российского контингента, который расположен на Правом берегу. То есть активность будет продолжаться, скажем так, до критической нехватки боекмплекта и горюче-смазочных марералов. Потом, если Вооруженные силы не отойдут. нужное расстояние, то они (русские — Ред.) обречены. Фактически остается или форсировать Днепр вплавь, или сдаваться в плен ВСУ", — подчеркнул эксперт.

Он сообщил, что на Херсонском направлении уволены 55 населенных пунктов, а на Криворгскую линию фронта удалось отодвинуть на расстояние до 50 км.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что будет происходить на фронте с конца октября, когда придут холода. Он отметил, что это только усложнит ведение боевых действий, но не остановит их. По мнению эксперта, если ВСУ не собираются давать передышку РФ, то военные просто продолжат боевые действия в тех условиях, которые будут существовать на тот момент.

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