Чтобы оправдать атаки в Украине 24 августа: в ISW называют инсценировкой "удар" по "администрации" Пушилина

Во вторник, 23 августа, "развлекло" на территории "ДНР" — в Донецке "прилетело" в "администрацию" Дениса Пушилина.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российские кафиры инсценировали этот "удар". Таким образом, они хотят оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости", — говорится в сообщении.

В Институте изучения войны подчеркивают, что, по их данным, в момент обстрела главарь "ДНР" Денис Пушилин отсутствовал.

Как сообщалось, накануне "прилетело" в "администрацию" предводителя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Здание находится в центре временно оккупированного Донецка. Россияне сообщали, что снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар.

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