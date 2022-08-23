"Хлопок" в Донецке: "прилетело" в "администрацию" предводителя "ДНР" Пушилина

Во вторник, 23 августа, "хлопки" случились на территории "ДНР" — в Донецке.
Отмечается, что "прилетело" в "администрацию" предводителя так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина. Здание находится в центре тимасово оккупированного Донецка.
Об этом сообщают местные Telegtam каналы и российские средства массовой пропаганды.
"Снаряды попали в фасад, также пострадали правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар", — говорится в сообщении одного из сайтов террористов Донецкой области.
Россияне сообщают, что "прилетело" от шести снарядов. Пропагандистские паблики пишут, что сам Пушилин не пострадал.
Как сообщалось, во временно оккупированном Донецке и ночью на 22 августа вспыхнула база преступников из "Пятнашки". Эта группировка известна своей жестокостью к защитникам Украины еще с 2014 года. Именно эти боевики повинны во многих преступлениях против украинского народа.
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