"Бавовна" у Донецьку: "прилетіло" в "адміністрацію" ватажка "ДНР" Пушиліна

У вівторок, 23 серпня, "забавовнило" на території "ДНР" - у Донецьку.

Зазначається, що "прилетіло" в "адміністрацію" ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна. Будівля розташована у центрі тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські засоби масової пропаганди.

"Снаряди влучили у фасад, також постраждало праве крило і верхній поверх. У будівлі почалася пожежа", - йдеться у повідомленні одного із сайтів терористів Донецької області.

Росіяни повідомляють, що "прилетіло" від шести снарядів. Пропагандистські пабліки пишуть, що сам Пушилін не постраждав.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти 22 серпня спалахнула база злочинців із "П'ятнашки". Це угруповання відоме своєю жорстокістю до захисників України ще від 2014 року. Саме ці бойовики винні у багатьох злочинах проти українського народу.

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