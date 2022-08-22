Обстріли загостряться: ізраїльський майор анонсував удар по Кримському мосту

До Дня Незалежності очікується загострення ракетних обстрілів, насамперед на території України. Тому громадянам України наполегливо радять відсвяткувати цьогоріч визначну дату вдома задля безпеки.

Таку думку висловив майор резерву Армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер в ефірі Радіо НВ.

"Не лише росіяни, а й українці також люблять (символічні) дати. І тому я очікую в ці дати загострення ракетних обстрілів, насамперед території України. Тому я раджу всім відсвяткувати свята вдома цього разу. Також Україна має загострити ситуацію цими днями... Мабуть, (може відбити якісь населені пункти), можливе ураження Кримського мосту чи іншого важливого об'єкту на території Росії чи півострова Крим", — сказав Верцнер.

Нагадаємо, прихильниця Росії в соцмережах показала місце розташування ППО в Криму.

Як повідомлялося, в ISW розповіли, як "бавовна" у Криму викликала обурення серед росіян.

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