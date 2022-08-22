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Росіяни не збили дрон у Севастополі, він долетів до цілі - Жданов

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18к
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Росіяни не збили дрон у Севастополі, він долетів до цілі - Жданов

Фото: скриншот з відео

Російські окупанти у Севастополі не збили дрон.

Він долетів до цілі - штабу Чорноморського флоту та впав на його дах. 

Про це 21 серпня сказав військовий експерт Олег Жданов. 

"Вчора зранку в Севастополі була повітряна тривога та працювала ППО. Знаєте цю історію з дроном. Дрон уже нібито ідентифікований. Це - Majin 5 PRO, китайський дрон, який продається на AliExpress і його вартість 9,5 тис. доларів. Але це лише візуальна ідентифікація. Справа у тому, що дрона не збили, він впав туди, куди мав впасти - на дах будівлі штабу Чорноморського флоту. Цей дрон не може збити російська ППО, бо він з пластикового корпусу, але має непогані характеристики. Він важить 85 кг, може взяти заряд 25 кг, у повітрі може перебувати до 7 годин зі швидкістю 125 км. На відео ми бачили, що дрон летів на низькій висоті і його намагались знищити зі стрілецької зброї. Якби його збили - він би вже не летів. Аналогічний дрон був у Ростові-на-Дону, коли там загорілась нафтобаза", - пояснив військовий експерт. 

Нагадаємо, Жданов розповів, які ракети все ще є на озброєнні РФ та що загрожує українцям

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