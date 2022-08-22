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Обстрелы обострятся: израильский майор анонсировал удар по Крымскому мосту

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Обстрелы обострятся: израильский майор анонсировал удар по Крымскому мосту

Фото: Associated Press

Незаконно возведенный оккупантами Крымский мост может подвергнуться атакам ко Дню Независимости Украины.

Ко Дню Независимости ожидается обострение ракетных обстрелов прежде всего на территории Украины. Поэтому гражданам Украины настойчиво советуют отпраздновать в этом году выдающуюся дату дома в целях безопасности.

Такое мнение высказал майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер в эфире Радио НВ.

"Не только россияне, но и украинцы тоже любят (символические) даты. И поэтому я ожидаю в эти даты обострения ракетных обстрелов, прежде всего, территории Украины. Поэтому я советую всем отпраздновать праздники дома в этот раз. Также Украина должна обострить ситуацию в эти дни." "Видимо, может отразить какие-то населенные пункты), возможно впечатление Крымского моста или другого важного объекта на территории России или полуострова Крым", — сказал Верцнер.

Напомним, поклонница России в соцсетях показала месторасположение ПВО в Крыму.

Как сообщалось, в ISW рассказали, как "хлопок" в Крыму вызвал возмущение среди россиян.

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