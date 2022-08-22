Обстрелы обострятся: израильский майор анонсировал удар по Крымскому мосту

Ко Дню Независимости ожидается обострение ракетных обстрелов прежде всего на территории Украины. Поэтому гражданам Украины настойчиво советуют отпраздновать в этом году выдающуюся дату дома в целях безопасности.

Такое мнение высказал майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер в эфире Радио НВ.

"Не только россияне, но и украинцы тоже любят (символические) даты. И поэтому я ожидаю в эти даты обострения ракетных обстрелов, прежде всего, территории Украины. Поэтому я советую всем отпраздновать праздники дома в этот раз. Также Украина должна обострить ситуацию в эти дни." "Видимо, может отразить какие-то населенные пункты), возможно впечатление Крымского моста или другого важного объекта на территории России или полуострова Крым", — сказал Верцнер.

Напомним, поклонница России в соцсетях показала месторасположение ПВО в Крыму.

Как сообщалось, в ISW рассказали, как "хлопок" в Крыму вызвал возмущение среди россиян.

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