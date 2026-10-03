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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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47
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У Донецьку та Макіївці пролунала серія вибухів: повідомляють про десятки дронів

У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці вночі пролунали численні вибухи, а в частині районів Донецька, за повідомленнями агентів "АТЕШ", зникло світло.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці вночі 3 жовтня пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє рух "АТЕШ" із посиланням на своїх агентів.

За їхніми даними, над Донецьком пролетіли десятки безпілотників. Також повідомлялося про роботу російської ППО.

Вибухи чули у Київському, Ленінському, Ворошиловському та Калінінському районах міста.

Агенти "АТЕШ" повідомили приблизно про десять потужних вибухів. У частини мешканців після цього нібито зникло електропостачання.

Гучно було й у сусідній Макіївці.

Офіційної інформації про цілі атаки, можливі влучання та наслідки наразі немає.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Донецьку підірвали авто ката Оленівської колонії

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