У Донецьку та Макіївці пролунала серія вибухів: повідомляють про десятки дронів

Безпілотник / © ТСН.ua

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У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці вночі 3 жовтня пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє рух "АТЕШ" із посиланням на своїх агентів.

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За їхніми даними, над Донецьком пролетіли десятки безпілотників. Також повідомлялося про роботу російської ППО.

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Вибухи чули у Київському, Ленінському, Ворошиловському та Калінінському районах міста.

Агенти "АТЕШ" повідомили приблизно про десять потужних вибухів. У частини мешканців після цього нібито зникло електропостачання.

Гучно було й у сусідній Макіївці.

Офіційної інформації про цілі атаки, можливі влучання та наслідки наразі немає.

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Нагадаємо, що раніше в окупованому Донецьку підірвали авто ката Оленівської колонії

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