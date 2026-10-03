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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Донецке и Макеевке прозвучала серия взрывов: сообщают о десятках дронов

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке ночью прогремели многочисленные взрывы, а в части районов Донецка, по сообщениям агентов "АТЕШ", пропал свет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке ночью 3 октября прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщает движение " АТЭШ " со ссылкой на своих агентов.

По их данным, над Донецком пролетели десятки беспилотников. Также сообщалось о работе российского ПВО.

Взрывы слышали в Киевском, Ленинском, Ворошиловском и Калининском районах города.

Агенты "АТЕШ" сообщили примерно о десяти мощных взрывах. У части жителей после этого якобы исчезло электроснабжение.

Громко было и в соседней Макеевке.

Официальной информации о целях атаки, возможных попаданиях и последствиях пока нет.

Напомним, что ранее в оккупированном Донецке взорвали автомобиль ката Оленивской колонии.

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