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- Украина
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В Донецке и Макеевке прозвучала серия взрывов: сообщают о десятках дронов
Во временно оккупированных Донецке и Макеевке ночью прогремели многочисленные взрывы, а в части районов Донецка, по сообщениям агентов "АТЕШ", пропал свет.
Во временно оккупированных Донецке и Макеевке ночью 3 октября прогремела серия мощных взрывов.
Об этом сообщает движение " АТЭШ " со ссылкой на своих агентов.
По их данным, над Донецком пролетели десятки беспилотников. Также сообщалось о работе российского ПВО.
Взрывы слышали в Киевском, Ленинском, Ворошиловском и Калининском районах города.
Агенты "АТЕШ" сообщили примерно о десяти мощных взрывах. У части жителей после этого якобы исчезло электроснабжение.
Громко было и в соседней Макеевке.
Официальной информации о целях атаки, возможных попаданиях и последствиях пока нет.
Напомним, что ранее в оккупированном Донецке взорвали автомобиль ката Оленивской колонии.