В Донецке и Макеевке прозвучала серия взрывов: сообщают о десятках дронов

Беспилотник / © ТСН.ua

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Во временно оккупированных Донецке и Макеевке ночью 3 октября прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщает движение " АТЭШ " со ссылкой на своих агентов.

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По их данным, над Донецком пролетели десятки беспилотников. Также сообщалось о работе российского ПВО.

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Взрывы слышали в Киевском, Ленинском, Ворошиловском и Калининском районах города.

Агенты "АТЕШ" сообщили примерно о десяти мощных взрывах. У части жителей после этого якобы исчезло электроснабжение.

Громко было и в соседней Макеевке.

Официальной информации о целях атаки, возможных попаданиях и последствиях пока нет.

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Напомним, что ранее в оккупированном Донецке взорвали автомобиль ката Оленивской колонии.

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