Путин может потерять власть: Пионтковский рассказал, когда Украина победит в войне

Украина может победить в войне против России в октябре этого года или летом 2023 года.

Это все зависит только от того, получат ли ВСУ нужное им оружие.

Об этом в эфире ТСН сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

"Основной сценарий - вся ситуация сейчас в руках ВСУ, которые могут снести Крымский мост и освободить Херсон. И ВСУ могут это сделать, если бы они получили нужное оружие. Путину придется смириться с поражением и для начала отвести войска. Второй вариант – перемирие не будет, но если оружие не поступит ВСУ раньше ноября, то потом начнутся морозы. Произойдет замораживание конфликта. Тогда в России могут произойти новые теракты", – пояснил публицист.

Пионтковский отметил, что после поражения в войне Путин может лишиться власти в России.

"Россия стратегически уже проиграла войну, потому что не захватила Киев. Победа Украины будет либо в октябре этого года, либо летом 2023 года", — подчеркнул публицист.

Напомним, что британский полковник предупреждает Украину о предполагаемой измене Запада, которая позволит Путину выиграть войну

Читайте также: