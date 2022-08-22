Путин может потерять власть: Пионтковский рассказал, когда Украина победит в войне

Украина может победить в войне против России в октябре этого года или летом 2023 года.
Это все зависит только от того, получат ли ВСУ нужное им оружие.
Об этом в эфире ТСН сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
"Основной сценарий - вся ситуация сейчас в руках ВСУ, которые могут снести Крымский мост и освободить Херсон. И ВСУ могут это сделать, если бы они получили нужное оружие. Путину придется смириться с поражением и для начала отвести войска. Второй вариант – перемирие не будет, но если оружие не поступит ВСУ раньше ноября, то потом начнутся морозы. Произойдет замораживание конфликта. Тогда в России могут произойти новые теракты", – пояснил публицист.
Пионтковский отметил, что после поражения в войне Путин может лишиться власти в России.
"Россия стратегически уже проиграла войну, потому что не захватила Киев. Победа Украины будет либо в октябре этого года, либо летом 2023 года", — подчеркнул публицист.
Напомним, что британский полковник предупреждает Украину о предполагаемой измене Запада, которая позволит Путину выиграть войну
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