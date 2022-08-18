Жданов объяснил, почему Путин никогда не объявит всеобщую мобилизацию в России

Путин никогда не объявит всеобщую мобилизацию в России.

Об этом 18 августа в интервью ТСН.ua заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Общую мобилизацию он (ред. — президент РФ Владимир Путин) никогда не объявит. События в Крыму это подтверждают. Он боится признать, что это военные удары. Сначала он все списывал на пожарную безопасность. Затем в РФ поняли, что это полная бессмыслица и сейчас они списывают уже на британские спецслужбы, даже не на украинские. Они боятся. Поэтому мобилизацию он никогда не объявит, потому что война теряет популярность среди населения. И второе, он не может признать, что вторая в мире непобедимая армия не смогла преодолеть 22-ю в мире украинскую армию", — объясняет Жданов.

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Что касается вербовки, то по словам эксперта, она также не имеет и не будет иметь успеха.

"Вербовка больших успехов также не имеет. За 6 месяцев войны они смогли завербовать 13 тысяч белорусов, по разным данным, 16-40 сирийских наемников нет здесь — никто не захотел уехать. 100 тысяч из КНДР тоже нет", — отметил Жданов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 176-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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