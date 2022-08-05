Вся без исключения Украина будет оставаться под ударом врага – военный эксперт

Вся Украина будет оставаться под ударом российских оккупантов.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" в слоте ТСН заявил военный эксперт Петр Черник.

"Вся Украина будет оставаться под ударом. Вся, без исключения. Почему Харьков? Потому что в начале битвы за Донбасс противник задекларировал большую оперативную дугу. Это и есть сам Харьков, дальше вниз на Запорожье, на Днепр с выходом на Николаев, на Одессу с пробиванием сухопутного коридора к Приднестровью. Объективно, и это большая заслуга ВСУ, противник не смог и не достигает развития по этой оперативной дуге. И он прибегает к самой понятной для себя тактике — не может нанести поражение противнику в военном смысле, он в обязательном порядке прибегает к хаосу, а в нашем случае к обстрелу мирных городов", — объясняет эксперт.

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Он также добавляет, что Харьков под постоянным огнем, поскольку это ближайший город такой величины к российской границе и туда достает обычная ствольная артиллерия врага, не говоря уже о РСЗО, которых, к сожалению, на эту минуту у противника еще достаточно много.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 163-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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