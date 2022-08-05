В течение суток россияне убили в Донецкой области семь мирных жителей

Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донецкой области.
Только за прошедшие сутки, 4 августа, россияне убили семерых жителей региона.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Все погибшие – мирные жители Торецка. Накануне там оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта. В момент вражеской атаки на остановке было скопление людей.
Кроме того, девять жителей Донбасса получили ранения: пятеро — в Торецке, двое — в Бахмуте, по одному — в Марьянке и Соловьевом.
Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.
Как сообщалось, российская армия в ночь на 5 августа постоянно обстреливала Днепропетровщину из разного оружия. Оккупанты накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы. Никто из людей не пострадал. Оккупанты применили против мирных жителей Днепропетровщины "Грады", "Ураганы", ствольную артиллерию и ракету X-59.
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