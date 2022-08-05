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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині сім мирних мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині сім мирних мешканців

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Лише протягом минулої доби, 4 серпня, росіяни вбили сімох мешканців регіону. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Усі загиблі - мирні мешканці Торецька. Напередодні там окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту. На момент ворожої атаки на зупинці було скупчення людей.

Крім того, дев'ять мешканців Донеччини отримали поранення: п'ятеро - у Торецьку, двоє - у Бахмуті, по одному - в Мар'янці та Соловйовому.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв в окупованих Маріуполі та Волновасі.

Як повідомлялося, російська армія у ніч проти 5 серпня постійно обстрілювала Дніпропетровщину з різної зброї. Окупанти накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Ніхто з людей не постраждав. Окупанти застосували проти мирних мешканців Дніпропетровщини "Гради", "Урагани", ствольну артилерію та ракету X-59.

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