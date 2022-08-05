В прифронтовых селах Николаевщины уже нет ни одной целой постройки: как выживают люди

Две буханки хлеба на человека и пакет с консервой — гуманитарную помощь везут в самые отдаленные прифронтовые деревни в Николаевской области.

Несмотря на мощные обстрелы в прифронтовых селах Николаевской области, еще остаются люди, и выезжать отказываются, говорится в ТСН.

Волонтеры местные и постоянно возят хлеб в свою разбитую деревню, ведь здесь еще остаются люди. «Не еду, потому что некуда ехать и я как патриот своего села привыкла здесь жить, привыкла людям помогать», — говорит местная женщина.

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Их деревня на линии огня. Очень трудно найти целый двор, большинство разрушены. «Самая сложная ситуация с тем, что идут обстрелы, постоянно идет разрушение зданий и сооружений. Складывается такая ситуация, что с одной стороны их нужно эвакуировать, с другой – жители не хотят этого делать, потому что они уже привязаны к своим жителям, и они 5 месяцев пережили бомбардировки», – говорит председатель Шевченковской территориальной громады Олег Пилипенко.

Люди по одному подходят за хлебом, кто-то приезжает на велосипеде, а кто-то на стареньких "Жигулях", чтобы взять сразу на всех соседей. Багажник волонтерского автомобиля с хлебом быстро пустеет. "За раз взял 800, если микроавтобусом, то привозим 1 тысячу, но микроавтобусом опасно", — говорят волонтеры.

Несмотря на обстрелы села и окрестностей, людям постоянно везут гуманитарку, воду и хлеб. Все раздается быстро, чтобы не скапливались в одном месте, потому что взрывы в окрестностях раздаются постоянно. Местные сейчас думают, как зимовать и с чем. «Люди переживают за зимний период, не знают, как зимовать, где брать дрова, потому что газа точно не будет», – говорят люди.

Война сравняла всех жителей села, теперь они выживают, помогая друг другу. Одни носят хлеб, другие ухаживают за старыми и немощными.

Местная жительница — этническая россиянка, более 40 лет прожившая в этом селе и наотрез отказалась выезжать. Говорит, это ее дом. На своем примере и обстрелах русскими оккупантами поселка повествует своим родственникам в России правду о войне. «Мои родственники верят, что здесь беспорядок, и беспорядок устроил Путин. Я молюсь на ночь, чтобы он сдох. Обман там такой идет, такую лапшу вешают», — рассказывает она.

«Русский мир» уничтожил все, что имели эти люди, их дома, их хозяйства, но не уничтожил свободу и веру в победу. То, что оккупантов разобьют, никто из этих людей не сомневается, как и в том, что все отстроится.

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