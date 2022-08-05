Уся без винятку Україна буде залишатися під ударом ворога - військовий експерт

Уся Україна буде залишатися під ударом російських окупантів.

По це в ефірі марафону "Єдині новини" в слоті ТСН заявив військовий експерт Петро Черник.

"Уся Україна буде залишатися під ударом. Уся, без винятку. Чому Харків? Бо на початку битви за Донбас противник задекларував велику оперативну дугу. Це і є сам Харків, далі вниз на Запоріжжя, на Дніпро з виходом на Миколаїв, на Одесу з пробиванням сухопутного коридору до Придністров'я. Об'єктивно, і це велика заслуга ЗСУ, противник не зміг і не досягає розвитку по цій оперативній дузі. І він вдається до найзрозумілішої для себе тактики - не може нанести ураження противнику у воєнному сенсі, він в обов'язковому порядку вдається до хаосу, а у нашому випадку до обстрілу мирних міст", - пояснює експерт.

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Він також додає, що Харків під постійним вогнем, оскільки це найближче місто такої величини до російського кордону і туди досягає звичайна ствольна артилерія ворога, не говорячи вже про РСЗВ, яких, на жаль, на цю хвилину у противника ще доволі багато.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 163-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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