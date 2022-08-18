Утер нос одноклубникам: Зинченко показал невероятную технику на тренировке "Арсенала" (видео)

Футболист сборной Украины и "Арсенала" Александр Зинченко продемонстрировал отличную технику на тренировке лондонского клуба.
Украинский новичок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко продемонстрировал, что годы тренировок в "Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы не прошли даром.
На тренировке "канониров" главный тренер команды Микель Артета дал задание игрокам на технику. Футболисты должны были пробежать половину поля, набивая мяч в воздухе, чтобы он не коснулся газона. Украинцу удалось выполнить эту задачу быстрее всего.
☄️ The keepy-uppie challenge returns!— Arsenal (@Arsenal) August 17, 2022
Watch the latest from training в Лондоне Colney
Зинченко в этом сезоне уже успел сыграть в двух официальных матчах "Арсенала" и записал в свой актив результативную передачу.
Напомним, что фанаты "Арсенала" придумали для Зинченко персональную песню, а легенда "Ливерпуля" расхвалила украинца.
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