Втер носа одноклубникам: Зінченко показав неймовірну техніку на тренуванні "Арсенала" (відео)

Футболіст збірної України та "Арсенала" Олександр Зінченко продемонстрував чудову техніку на тренуванні лондонського клубу.

Український новачок лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко продемонстрував, що роки тренувань у "Манчестер Сіті" під керівництвом Пепа Гвардіоли не минули даремно.

На тренуванні "канонірів" головний тренер команди Мікель Артета дав завдання гравцям на техніку. Футболісти мали пробігти половину поля, набиваючи м'яч у повітрі, щоб він не торкнувся газону. Українцю вдалося виконати це завдання найшвидше.

☄️ The keepy-uppie challenge returns!



Watch the latest from training at London Colney — Arsenal (@Arsenal) August 17, 2022

Зінченко у цьому сезоні вже встиг зіграти у двох офіційних матчах "Арсенала" і записав до свого активу результативну передачу.

Нагадаємо, що фанати "Арсеналу" вигадали для Зінченка персональну пісню, а легенда "Ліверпуля" розхвалив українця.

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