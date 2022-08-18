Зачем Путину нужно перемирие в Украине: Жданов объяснил

Жданов рассказал для чего Путину нужно перемирие в Украине и как на это могут повлиять президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, уже прибывшие во Львов на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президенту России Владимиру Путину нужно перемирие в войне против Украины, чтобы провести "референдумы" на временно оккупированных украинских территориях для их присоединения к составу РФ.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"Дело в том, что для того, чтобы легализовать результаты референдумов и сами референдумы, Путину нужно перемирие. Нельзя в условиях активных боевых действий проводить референдум. Он даже не сможет объяснить это российскому обществу. Почему так? Потому что идет война и кто же голосовал, если все в окопах, если все воюют? Кто-то прячется, кто-то в эвакуации. Ему нужно перемирие", — сказал он.

По словам Жданова, визит президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша в Украину может способствовать тому, что референдумы могут быть проведены 11 сентября, если Зеленский не отстоит позицию Украины, а именно то, что должен быть достигнут военный разгром на поле боя, а затем, на основании этих успехов, Украина может формировать свою переговорную позицию.

"Кстати, он ее (позицию – Ред.) сформулировал и она у нас пока на сегодняшний день четкая и понятная для всего общества и для всего международного сообщества – что нужно возвращать территорию Украины пока военным путем к границам 1991 года. Поэтому в связи с этим, скорее всего, в России тоже это понимают, и референдум может быть перенесен на более поздний срок", — сказал он.

Он добавил, что война своим существованием влияет на сроки проведения этих референдумов.

Напомним, Жданов также выразил мнение, что во время трехсторонней встречи, которая запланирована на 18 августа во Львове, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш будут склонять президента Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией о прекращении войны. По его словам, для Украины это – очередная политическая ловушка.

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