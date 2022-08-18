Путин фактически продает Эрдогану РФ – Жданов

В мире пока нет политика, готового взять на себя ответственность инициативу о перемирии в Украине.

Сегодня, 18 августа, во Львов прибудет президент Турции Эрдоган, который, как ожидается, предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, Эрдоган спасает Путина.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.

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"Владимир Путин фактически продает ему (Эрдогану – ред.) Российскую Федерацию. Эрдоган его спасает тем, что он будет заставлять нас, украинцев, сесть за стол переговоров и начать дипломатическое урегулирование этой войны. Он будет спасать Путина. И для Эрдогана это с обеих сторон выгодно. С одной стороны, он показывает себя мировым лидером, который может или пытается решить вопрос войны на европейском континенте. И Путин в этом смысле от него зависим. Путин становится вассалом новой Османской империи", — сказал Жданов.

По данным издания CNN Turk, визит Эрдогана в Украину будет длиться один день.

"Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным", – пишут журналисты A Haber.

По данным журналистов, вопрос прекращения огня будет во многом зависеть от того, какое послание Путину Зеленский передаст через Эрдогана в присутствии генсека ООН.

Отметим также, что лидер Турции с начала войны уже дважды встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух государств обсуждали военно-экономические вопросы.

Во Львове встречаются Зеленский, Эрдоган и Гуттереш

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