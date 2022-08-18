Путін фактично продає Ердогану РФ – Жданов

У світі наразі немає політика, який готовий взяти на себе відповідальність ініціативу про перемир'я в Україні.

Сьогодні,18 серпня, до Львова прибуде президент Туреччини Ердоган, який, як очікується, запропонує президенту України Володимиру Зеленському зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. У такий спосіб Ердоган рятує Путіна.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.

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"Володимир Путін фактично продає йому (Ердогану – ред.) Російську Федерацію. Ердоган його рятує тим, що він примушуватиме нас, українців, сісти за стіл перемовин і почати дипломатичне врегулювання цієї війни. Він рятуватиме Путіна. І для Ердогана це з обох боків вигідно. З одного боку, він показує себе світовим лідером, який може або намагається вирішити питання війни на європейському континенті. І Путін в цьому сенсі від нього залежний. Путін стає васалом нової Османської імперії", - сказав Жданов.

За даними видання CNN Turk, візит Ердогана до України триватиме один день.

"Очікується, що Ердоган запропонує Зеленському організувати його зустріч із Путіним", - пишуть журналісти A Haber.

За даними журналістів, питання припинення вогню багато в чому залежатиме від того, яке послання Путіну Зеленський передасть через Ердогана у присутності генсека ООН.

Зазначимо також, що лідер Туреччини від початку війни уже двічі зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час перемовин лідери двох держав обговорювали військово-економічні питання.

У Львові зустрічаються Зеленський, Ердоган та Гуттереш

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