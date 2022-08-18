Для чого Путіну потрібне перемир'я в Україні: Жданов пояснив

Жданов розповів для чого Путіну потрібне перемир'я в Україні і як на це можуть вплинути президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерреш, які вже прибули до Львова на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Президенту Росії Володимиру Путіну потрібне перемир'я у війні проти України, щоб провести "референдуми" на тимчасово окупованих українських територіях для їхнього приєднання до складу РФ.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Справа в тім, що для того, щоб легалізувати результати референдумів і самі референдуми, Путіну потрібне перемир'я. Не можна в умовах активних бойових дій проводити референдум. Він навіть не зможе пояснити це російському суспільству. Чому так? Бо йде війна і хто ж голосував, якщо всі в окопах, якщо всі воюють? Хтось ховається, хтось в евакуації. Йому потрібне перемир'я", - сказав він.

За словами Жданова, візит президента Туреччини Реджеп Таїп Ердогана і генсека ООН Антоніу Гутерреша до України може сприяти тому, що референдуми можуть бути проведені 11 вересня, якщо Зеленський не відстоїть позицію України, а саме те, що повинен бути досягнутий воєнний розгром на полі бою, а потім на підставі цих успіхів Україна може формувати свою перемовну позицію.

"До речі, він її (позицію – Ред.) сформулював і вона в нас поки що сьогодні чітка і зрозуміла для всього суспільства і для всієї міжнародної спільноти – що треба повертати територію України поки що військовим шляхом до кордонів 1991 року. Тому у зв'яку з цим, скоріш за все, у Росії теж це розуміють і референдум може бути перенесений на більш пізній термін", - сказав він.

Він додав, що війна своїм існування впливає на терміни проведення цих референдумів.

Нагадаємо, Жданов також висловив думку, що під час тристоронньої зустрічі, яка запланована на 18 серпня у Львові, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерреш схилятимуть президента Володимира Зеленського до мирних перемовин з Росією про припинення війни. За його словами, для України це - чергова політична пастка.

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