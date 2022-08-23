Военный эксперт назвал главную угрозу ближайших 48 часов

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что повышенная опасность для Украины есть и сегодня, и завтра. Но по состоянию на данный момент, к счастью, ничего необычного не случилось. Впрочем, он замечает, что обстрелов увеличивается ближе к вечеру, особенно ночью.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал ТСН.ua.

"Повышенная опасность для нас есть и сегодня, и завтра. Пока (по состоянию на первую половину дня – Ред.) ничего необычного не произошло. Об обстрелах Днепра – его обстреливают почти постоянно, через день. А Никополь – постоянно. Прошла первая половина дня — они сами только что проснулись, продрали глаза, посмотрим, что будет вечером.Обстрелов увеличивается ближе к вечеру, особенно ночью.Это время считается самым эффективным для нанесения ударов — ночью больше людей находятся в одном месте.Если это жилой квартал, то все спят дома", — сказал Олег Жданов.

Эксперт отметил, что главный день завтра – День Независимости.

"Боевая активность не снизится, особенно на востоке Украины. Самая большая угроза в том, что они могут нанести групповые ракетные удары. На массированный удар у них сил вряд ли хватит, а групповые удары, например, вполне вероятны. Могут выбрать область или населенный пункт и осуществить групповой ракетный удар. Например, как сегодня по Днепру. По военным стандартам считается, что 2 и более ракет – групповой удар. Около 10-20 ракет – это массированный", — добавил он.

Напомним, военный эксперт объяснил, закончилась ли оперативная пауза россиян и чего ожидать на Донбассе.

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