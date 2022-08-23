Військовий експерт назвав головну загрозу найближчих 48 годин

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що підвищена небезпека для України є і сьогодні, і завтра. Але станом на зараз, на щастя, нічого незвичайного не трапилося. Втім, він зауважує, що обстрілів більшає ближче до вечора, особливо – вночі.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів ТСН.ua.

"Підвищена небезпека для нас є і сьогодні, і завтра. Поки що (станом на першу половину дня – Ред.) нічого незвичайного не трапилося. Щодо обстрілів Дніпра – його обстрілюють майже постійно, через день. А Нікополь – постійно. Минула перша половина дня – вони самі щойно прокинулися, продерли очі, подивимося, що буде ввечері. Обстрілів більшає ближче до вечора, особливо – вночі. Цей час рахується найефективнішим для завдання ударів - вночі більше людей знаходяться в одному місці. Якщо це житловий квартал, то всі сплять вдома", - сказав Олег Жданов.

Експерт зауважив, що головний день завтра – День Незалежності.

"Бойова активність не знизиться, особливо на сході України. Найбільша загроза в тому, що вони можуть завдати групових ракетних ударів. На масований удар у них сил навряд чи вистачить, а групові удари, наприклад, цілком ймовірні. Можуть обрати область чи населений пункт та здійснити груповий ракетний удар. Наприклад, як сьогодні по Дніпру. За військовими стандартами рахується, що 2 та більше ракет – груповий удар. Близько 10-20 ракет – це масований", - додав він.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чи закінчилася оперативна пауза росіян та чого очікувати на Донбасі.

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