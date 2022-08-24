Був груповий удар: стало відомо, чим атакували росіяни Миргород

У День Незалежності України, 24 серпня, російські війська вдарили по Миргороду Полтавської області.
Війська РФ завдали груповий удар ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно, Х-22 по Миргороду.
Про це інформує 831 бригада тактичної авіації у Facebook.
Пожежа на місці атаки триває. На місцях інциденту працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
"За інформацією військового керівництва частини, кількість жертв та руйнувань уточнюється. Нелюди, ви будете покарані і будете відповідати за все спричинене зло!", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що голова ОВА Дмитро Лунін повідомляв, що загиблих та поранених немає. Він закликав під час тривоги бути в укриттях.
Нагадаємо, Росія вдарила ракетами по Миргороду на Полтавщині.
Як повідомлялося, українські сили ППО збили ворожу ракету над Черкаською областю.
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