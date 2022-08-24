Був груповий удар: стало відомо, чим атакували росіяни Миргород

У День Незалежності України, 24 серпня, російські війська вдарили по Миргороду Полтавської області.

Війська РФ завдали груповий удар ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно, Х-22 по Миргороду.

Про це інформує 831 бригада тактичної авіації у Facebook.

Пожежа на місці атаки триває. На місцях інциденту працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

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"За інформацією військового керівництва частини, кількість жертв та руйнувань уточнюється. Нелюди, ви будете покарані і будете відповідати за все спричинене зло!", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що голова ОВА Дмитро Лунін повідомляв, що загиблих та поранених немає. Він закликав під час тривоги бути в укриттях.

Нагадаємо, Росія вдарила ракетами по Миргороду на Полтавщині.

Як повідомлялося, українські сили ППО збили ворожу ракету над Черкаською областю.

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