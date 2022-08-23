Путін налаштований на довгу війну проти України: російські ЗМІ - про плани "фюрера"

Російський диктатор Володимир Путін налаштований на довгу війну проти України.
За інформацією ЗМІ, Кремль більше не намагається ідеологічно оформити стратегію війни.
Про це російському виданню "Медузі" розповіли три джерела, близькі до адміністрація президента.
За словами одного з близьких до АП співрозмовників "Медузи", підготовка дітей до 1 вересня — додатковий тригер соціальної напруги. Росіяни почнуть порівнювати, скільки вони витратили на підготовку до школи у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну з Україною, а скільки — в минулому.
Єдиним засобом боротьби з зростаючим соціальним невдоволенням, яке найближчим часом зросте, влада бачать роздачу грошей росіянам.
"Восени незадоволених намагатимуться закидати грошима. Нехай це будуть порівняно невеликі суми, але все одно отримати їх людям буде приємно", — упевнений один із джерел.
Нагадаємо, прем’єр Бельгії Александр де Кроо запевнив, що світ має готуватися до затяжного конфлікту в Україні. За його словами, розв’язана Росією війна перетворюється на війну на виснаження.
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