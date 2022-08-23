Путін налаштований на довгу війну проти України: російські ЗМІ - про плани "фюрера"

За інформацією ЗМІ, Кремль більше не намагається ідеологічно оформити стратегію війни.

Про це російському виданню "Медузі" розповіли три джерела, близькі до адміністрація президента.

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За словами одного з близьких до АП співрозмовників "Медузи", підготовка дітей до 1 вересня — додатковий тригер соціальної напруги. Росіяни почнуть порівнювати, скільки вони витратили на підготовку до школи у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну з Україною, а скільки — в минулому.

Єдиним засобом боротьби з зростаючим соціальним невдоволенням, яке найближчим часом зросте, влада бачать роздачу грошей росіянам.

" Восени незадоволених намагатимуться закидати грошима. Нехай це будуть порівняно невеликі суми, але все одно отримати їх людям буде приємно", — упевнений один із джерел.

Нагадаємо, п рем’єр Бельгії Александр де Кроо запевнив, що світ має готуватися до затяжного конфлікту в Україні. За його словами, розв’язана Росією війна перетворюється на війну на виснаження.

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