МАГАТЕ планує відвідати ЗАЕС "найближчими днями" – Гроссі

Гендиректор також нагадав про випадки останніх обстрілів ЗАЕС, які завдали додаткової шкоди в її районі.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 23 серпня повідомив про можливий візит на Запорізьку атомну електростанцію "у найближчі кілька днів".

Про це заявив Гроссі.

"Я продовжую дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця украй важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом", – сказав генеральний директор МАГАТЕ.

Він також нагадав про випадки останніх обстрілів ЗАЕС, які завдали додаткової шкоди в її районі, "що ще раз підкреслює серйозні ризики ядерної безпеки та безпеки, з якими стикається об’єкт".

Нагадаємо, у разі катастрофи на Запорізькій АЕС радіація пошириться як територією України, так і на сусідні держави. Йдеться про Білорусь, Польщу та країни Балтії.

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