МАГАТЭ планирует посетить ЗАЭС "в ближайшие дни" – Гросси

Гендиректор также напомнил о случаях последних обстрелов ЗАЭС, нанесших дополнительный ущерб в ее районе.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 23 августа сообщил о возможном визите в Запорожскую атомную электростанцию "в ближайшие несколько дней".

Об этом заявил Гросси.

"Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта крайне важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на площадке и снизит риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", – сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Он также напомнил о случаях последних обстрелов ЗАЭС, нанесших дополнительный ущерб в ее районе, "что еще раз подчеркивает серьезные риски ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается объект".

Напомним, в случае крушения на Запорожской АЭС радиация распространится как по территории Украины, так и на соседние государства. Речь идет о Беларуси, Польше и странах Балтии.

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