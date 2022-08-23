Що буде за два-три місяці війни в Україні: новий прогноз Арестовича

Радник Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз щодо того, яка ситуація буде в Україні через 2-3 тижні і чому важливі наступні 2-3 місяці війни.

Свій прогноз він озвучив у етері "Сніданку з 1+1".

За словами Арестовича, ситуація через 2-3 тижні в Україні особливо не зміниться.

"Я думаю, що буде те саме. Просто до цього можуть відбутися декілька яскравих подій, які нам сподобаються, а противнику – ні. З "бавовняної" теми", - сказав Арестович.

Також радник Офісу президента додав, що "ми зараз зайшли у дуже цікаву фазу", росіяни не можуть наступати і не можуть досягати жодних результатів.

"Якщо подивитися на мапу від 10 липня до 15 серпня, яку оприлюднив Британський інститут вивчення війни, то за 40 днів вони не просунулися, ну, майже на 1-2 км ціною величезних втрат, а ми просунулися так само. Тобто це взаємне проникнення. І вони жодної оперативної цілі, захоплення будь-якого міста вже не досягнуть. Такою сильною, як була російська армія в середині червня, вона вже не буде в цьому конфлікті. Вони вийшли на плато, і це плато почало похилятися, а ми зростаємо у бойовій моці. І коли ці два графіки зійдуться, а поки вони сходяться, то ми б'ємо їх з HIMARS, безпілотниками, артилерією тощо, і є неабиякий шанс, що вони посипляться раніше, ніж ми набудемо спроможності зробити масований контрнаступ на 2-3 ділянках", - сказав Арестович.

За його словами, наступні 2-3 місяці визначать перебіг подальших подій.

"Чи це буде наше таке визначне просування на 1-2 ділянках, чи це буде розм'якшення їхньої (ворожої - ред.) оборони. Я не знаю планів Генштабу, але можливі два основні варіанти: ми будемо пом'якшувати (оборону - ред.), адже ми знищуємо склади з боєкомплектами, боєприпасами, командні пункти. Щодня 3-4 або 5 російських складів злітають у повітря. Нам потрібно 1-2 успіхи, і вони посипляться", - сказав він.

Ексклюзив від Олексія Арестовича: де він насправді працює та чому його прогнози не здійснюються

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