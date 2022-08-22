Арестович назвав реальну загрозу для України з боку Білорусі

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що реальна загроза з боку Білорусі для України - це ракетні удари.

Він наголосив, що білоруська армія не хоче воювати проти українців та може саботувати злочинні укази.

Про це Арестович сказав у етері "Сніданку з 1+1".

"Україні зі сторони Білорусі реально загрожують ракетні комплекси. Вони вже били по нас і можуть знову вдарити. Але там щось сталось. Білоруська армія не хоче воювати проти України. Там відбуваються складні процеси, метою яких є саботаж. Вони можуть наступати у тому випадку, якщо їх оточить російська армія та силою заведе на територію України. Але цього має бути величезне наступальне угрупування, яке зможе погнати білорусів на війну", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, Арестович пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС.

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