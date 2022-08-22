1+1 media анонсує спецпроєкт "Всеукраїнська капсула часу" до Дня Незалежності України

Група 1+1 media анонсує новий спецпроєкт "Всеукраїнська капсула часу" до Дня Незалежності України, в межах якого пропонує охочим записати відеозвернення в майбутнє, які будуть оприлюднені через 5 років. Зокрема, українців закликають дати відповіді на запитання: "Якою наша країна буде через 5 років?", "Про що ми мріятимемо?", "Що зміниться за ці 5 років?", "Які професії будуть найзатребуваніші?", "Які нові традиції зʼявляться в українців?" тощо. З нагоди 36-ї річниці свята, 2027 року, ці відео стануть основою тематичного фільму.

Крім цього, фільм на основі "Всеукраїнської капсули часу" 1+1 media передасть Національному центру "Український Дім", щоб організовано зберегти матеріали зі зверненнями та реальними фактами нашої історії. Презентують стрічку 2027 року.

"Цьогоріч ми особливо відчуваємо цінність нашої Незалежності. Саме у героїчній боротьбі за неї український народ зміцнів та став єдиним цілим. Наші цінності незмінні. За них ми стоїмо до кінця. До нашої беззаперечної перемоги. Все, що ми відчуваємо зараз, — момент істини. Маємо передати наші відчуття для людей, які будуватимуть наше майбутнє", — зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.

Щоб заохотити українців брати участь у проєкті, в ефірі телеканалів ТЕТ і 2+2 транслюватимуться ролики, де ведучі 1+1 media, актори, лікарі, громадські активісти, спортсмени, педагоги, митці та інші відомі люди вітатимуть українців з Днем Незалежності та закликатимуть долучитися до ініціативи, записавши своє звернення.

"Ми точно знаємо, що Перемога України вже зовсім близько. Проте емоції, які кожен українець переживає зараз, а також наші очікування щодо світлого майбутнього вкрай важливо зберегти та передати наступним поколінням. Нині кожен з нас пише історію нової, непереможної України. Тому мета спецпроєкту "Всеукраїнська капсула часу" — зафільмувати думки, бажання та мрії українців сьогодні, щоб нагадати про них за 5 років", — коментують в 1+1 media.

Для того, щоб долучитися до проєкту, необхідно записати відеозвернення собі за 5 років оптимальним хронометражем до 3 хвилин та завантажити файли через спеціальну google-форму, яка доступна тут: https://cutt.ly/MXIWco5.

Технічні параметри щодо файлів: відео має бути вагою НЕ більше 20 МБ, завантажити відео потрібно файлом наприкінці анкети, НЕ НА ФАЙЛООБМІННИК, в горизонтальному форматі. Ракурс для зйомки — портретний та (або) поясний план з акцентом на людині.

Збір відео триватиме від 22 серпня 2022 року до 20 вересня 2022 року.

Проєкт реалізується 1+1 media за сприяння Національного центру "Український Дім" та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

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