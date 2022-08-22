Боррель назвав повну заборону видавання віз росіянам "не найкращою ідеєю"

За його словами, ЄС має бути більш вибірковим.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Борреля на конференції в Іспанії.

За словами Борреля, заборона на в'їзд до Євросоюзу має стосуватися представників російського великого бізнесу. Але, мовляв, "є багато росіян, які прагнуть втекти з РФ, тому що вони не хочуть жити в такій ситуації".

"Це дуже суперечлива пропозиція. Заборонити в'їзд всім росіянам – не найкраща ідея. Ми маємо бути більш вибірковими", – заявив Жозеп Боррель.

Боррель зазначив, що деякі країни вже вжили низку заходів щодо заборони на видавання віз, а деякі інші країни ЄС не збираються підтримувати таку заборону.

Нагадаємо, у парламенті Чехії виступили проти відкриття шенгенських віз росіянам.

Раніше повідомлялося, чому важливі візові санкції для росіян і які європейські посадовці не підтримують обмеження.

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