"Спроба відбілити чи розділити на поганих та добрих росіян": Польща різко розкритикувала Шольца

Польські дипломати розкритикували канцлера Німеччини Олафа Шольца за те, що він не підтримує заборону в'їзду громадянам Росії до країн Євросоюзу.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач зазначає, що німецький канцлер не хоче помічати того, що росіяни підтримують агресивну політику свого президента Володимира Путіна.

Про це польський дипломат сказав в ефірі TVP1.

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"До нього не дійшли, або він не читав усі ті повідомлення про величезну підтримку політики Володимира Путіна серед простих росіян, може, він не бачив усі відео, на яких люди збираються у букву Z. Це, очевидно, спроба в певному сенсі відбілити або розділити, що є хороші росіяни і поганий цар", - вважає він.

Заступник міністра закордонних справ Польщі впевнений, що країни-члени ЄС мають одностайно запровадити цілісні візові санкції для росіян.

Нагалаємо, під час зустрічі з лідерами скандинавських країн Шольц заявив, що він не підтримує ідею заборонити в'їзд громадянам Росії до країн Європейського Союзу. Канцлер Німеччини сказав, що хтось тікає від режиму Путіна.

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