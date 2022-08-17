64-річна Мадонна пристрасно поцілувалася з двома жінками

Виконавиці Мадонні виповнилося 64 роки.

Тож з нагоди дня народження знаменитість влаштувала доволі гучне гуляння, хоч і в колі близьких людей. Утім, свято не минуло без епатажних витівок Мадонни.

Так, у своєму Instagram знаменитість опублікувала доволі цікавий ролик. Спочатку виконавиця красується перед камерою у довгій синьо-білій сукні. Згодом Мадонна вже з гостями їде кудись у лімузині, при цьому вони випивають ігристі напої.

Та аж раптом епатажна співачка вирішила по черзі пристрасно поцілувати двох жінок, які сиділи поруч з нею. Витівка артистки потрапила на відео.

"Поцілунки в день народження з моїми с**ками, які сидять з боку", - підписала відео виконавиця.

Нагадаємо, Мадонна активно підтримує українців та засуджує дії країни-агресорки Росії. Артистка захоплюється президентом України Володимиром Зеленським, а Путіна – порівнює з Гітлером.

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