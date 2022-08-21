У парламенті Чехії виступили проти відкриття шенгенських віз росіянам

Голова комітету з міжнародних справ, оборони та безпеки сенату Павло Фішер та голова комітету з міжнародних справ палати депутатів Марек Женішек підтримали ідею про заборону відкриття шенгенських віз громадянам Росії.

Про це повідомляє "Чеське радіо".

"З метою безпеки громадян країн ЄС, у тому числі громадян Чехії, видавання шенгенських віз для громадян РФ має бути повністю припинене. Але для тих росіян, які потребують підтримки, має бути збережено право звертатися до країн ЄС із проханням про проживання та міжнародну охорону", — зазначив Фішер.

За словами політика, він давно виступає за такі заходи. Зокрема Фішер назвав скандальними дозволи деяких країн ЄС видавати російським бізнесменам громадянство або ВНП в обмін на їхні інвестиції в економіку країн.

Його колега по парламенту Женішек підкреслив, що заборона на видавання шенгенських віз росіянам мала стати однією з перших санкцій стосовно Москви. Ідею підтримували багато членів обох палат чеського парламенту.

Це питання буде обговорено міністрами країн Євросоюзу на зустрічі у Празі наприкінці серпня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається, що з часом почне діяти заборона на в'їзд росіян до Євросоюзу.

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