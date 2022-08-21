У Підмосков'ї вибухнув автомобіль доньки Олександра Дугіна - ідеолога "рашизму" та консультанта Путіна

Вибух автомобіля, в якому, ймовірно, перебувала Дар'я Дугіна, російські пропагандисти називають замахом на вбивство її батька.

Увечері 20 серпня у Підмосков'ї було підірвано автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого була донька російського філософа та ідеолога "рашизму" Олександра Дугіна Дар'я.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Згідно з наявною інформацією, інцидент стався в районі підмосковного селища Великі Вяземи в Одінцовському міському окрузі. Власниця машини Дар'я Дугіна, яка перебувала в салоні, нібито померла на місці.

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Олександр Дугін відомий як російський філософ та публіцист фашистського напрямку, засновник ідейного руху "неоєвразійство", вважається ідеологом "рашизму". Місцеві ЗМІ повідомляють про його значний вплив на російського президента Володимира Путіна.

Вибух автомобіля, в якому, ймовірно, перебувала Дар'я Дугіна, стався близько 22 години вечора. Російські пропагандисти озвучують основну версію - замах на вбивство.

Повідомляється також, що в автомобілі, який вибухнув, повинен був їхати сам Олександр Дугін.

Наразі в районі вибуху рух перекрито - автомобілі відправляють в об'їзд.

Дар'я Дугіна, як і її батько, займалася журналістикою, філософією та політологією. У липні 2022 року вона була включена до списків санкцій Великої Британії.

Нагадаємо, "рашизм" тепер має свою офіційну сторінку на Вікіпедії. У всесвітній онлайн-енциклопедії він тлумачиться як офіційна політична ідеологія владного режиму Російської Федерації.

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