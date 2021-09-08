У Росії під час навчань загинув міністр

У Росії під час навчань загинув міністр

Як повідомляють росЗМІ, Зінічев нібито розбився об камінь, намагаючись врятувати життя співробітника знімальної групи.

У Росії на міжвідомчих навчаннях загинув міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Євген Зінічев.

Про це повідомляє російський "РБК" з посиланням на пресслужбу МНС РФ.

У повідомленні відомства йдеться, що Зінічев загинув "під час виконання службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини". Навчання відбувалися 7 і 8 вересня за участю інших країн.

Низка пропагандистських росЗМІ зазначає, що Зінічев нібито розбився об камінь, коли пірнув у воду, щоб врятувати життя оператора. Як повідомляє джерело "РБК", знімання були для навчального фільму МНС, співробітник знімальної групи також загинув.

Зінічев очолював міністерство від 2018 року. Наприкінці минулого року президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання генерала армії.

Нагадаємо, вранці 8 вересня у Росії в підмосковному Ногінську стався вибух побутового газу в житловому будинку. У результаті інциденту обвалилася частина зовнішньої стіни і перекриття. Екстрені служби розбирають завали. Відомо про щонайменше дев'ятьох потерпілих.

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