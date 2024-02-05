Зниклий у Росії вертоліт Мі-8 розбився в Карелії: подробиці

У Росії виявлено місце аварії вертольота Мі-8 в Онезькому озері.

Про це повідомляє МНС РФ.



У Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах та суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне. Уламки вертольота виявлені за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів.



Створено оперативний штаб та комісію з розслідування авіапригоди. До робіт залучено понад 140 фахівців та 33 одиниці техніки, а також водолази центру рятувальних операцій особливого ризику «Лідер» МНС Росії з допуском занурення до 60 метрів. Роботи під водою будуть проводити із застосуванням телекерованого підводного апарату «Фалькон» (глибина занурення до 300 метрів).



Мовляв, вертольотом керував досвідчений екіпаж із тисячами годин нальоту. "За час роботи в МНС Росії фахівці неодноразово залучалися до пошуку та порятунку людей", - йдеться у повідомленні.

"Цей Мі-8 експлуатувався з 2004 року та стояв на обліку в МНС. Доля членів екіпажу наразі невідома. Попередньо всі вони загинули", - повідомляють рос"ЗМІ".

Нагадаємо, що раніше у Росії розбився вертоліт Мі-8, що належав ФСБ.

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