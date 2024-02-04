Аварійний маяк не спрацьовує: у Росії зник вертоліт МНС Мі-8

Під час тренувального польоту над Онезьким озером (РФ) перестав виходити на зв'язок вертоліт Мі-8 Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії. На борту перебувало троє членів екіпажу.

Про це йдеться у повідомленні МНС РФ.

Наразі росіяни організували пошуково-рятувальні роботи.

"У готовності літак Ан-26 Аеронавігаційної служби Північно-Заходу з рятувальниками на борту", - додали в російському МНС.

Тим часом, як повідомили ТАСС в оперативних службах, аварійний маяк зниклого в Карелії вертольота Мі-8 не спрацьовує.

ППО в ніч проти 3 лютого знищила 4 українські безпілотники у Бєлгородській області, два - у Волгоградській та один у Ростовській.

Раніше, 18 січня, у Бєлгородської області спалахнула електропідстанція і в деяких мікрорайонах міста Старий Оскол виникли перебої зі світлом.