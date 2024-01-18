У Бєлгородській області після вибуху спалахнула електропідстанція: відео

Перед спалахом на енергетичному об’єкті пролунав вибух і було чутно звуки безпілотника.

Увечері в четвер, 18 січня, мешканці російського міста Старий Оскол Бєлгородської області спостерігали яскраві спалахи над однією з місцевих електропідстанцій. У деяких мікрорайонах міста виникли перебої зі світлом.

Відео інциденту публікують місцеві Telegram-канали.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи цей випадок, повідомив, що перед спалахом на енергетичному об’єкті пролунав вибух і було чутно звуки безпілотника.

У Бєлгородській області після вибуху спалахнула електропідстанція

"Старий Оскол на Белгородщині. Звуки БПЛа. Вибух. Горить підстанція. Готуються перейняти флеш-моб “Блекаут” від Криму", - написав він у соцмережі.

Тим часом місцева влада запевняє, що на електропідстанції у локомотивному депо Старого Оскола просто сталося коротке замикання. У російському МНС кажуть, що загорання на підстанції не було, хоча на опублікованих кадрах видно сильне задимлення.

У Бєлгородській області після вибуху спалахнула електропідстанція

Нагадаємо, раніше у Брянській області РФ зазнав аварії російський військовий вертоліт "Мі-8". Під час здійснення екстреної посадки на автотрасу гелікоптер обірвав електричні дроти високовольтної лінії і знеструмив чотири райони області.

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