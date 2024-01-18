В Белгородской области после взрыва вспыхнула электроподстанция: видео

Перед вспышкой на энергетическом объекте раздался взрыв и слышны были звуки беспилотника.

Вечером в четверг, 18 января, жители российского города Старый Оскол Белгородской области наблюдали яркие вспышки над одной из местных электроподстанций. В некоторых микрорайонах города возникли перебои со светом.

Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя этот случай, сообщил, что перед вспышкой на энергетическом объекте раздался взрыв и были слышны звуки беспилотника.

В Белгородской области после взрыва вспыхнула электроподстанция

"Старый Оскол на Белгородщине. Звуки БПЛа. Взрыв. Горит подстанция. Готовятся перенять флеш-моб "Блекаут" от Крыма", — написал он в соцсети.

Между тем, местные власти уверяют, что на электроподстанции в локомотивном депо Старого Оскола просто произошло короткое замыкание. В российском МЧС говорят, что возгорания на подстанции не было, хотя на опубликованных кадрах видно сильное задымление.

В Белгородской области после взрыва вспыхнула электроподстанция

Напомним, ранее в Брянской области РФ потерпел крушение российский военный вертолет "Ми-8". Во время совершения экстренной посадки на автотрассе вертолет оборвал электрические провода высоковольтной линии и обесточил четыре района области.

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