Три района Москвы остались без света, отопления и воды в 25-градусный мороз

Сегодня, 4 января, на Высоковольтном проезде в Москве загорелся пожар на подстанции.

Об этом сообщил Телеграмм-канал SHOT.

После этого жители трех близлежащих к месту возгорания районов – Бибирево, Алтуфьево и Отрадное – начали жаловаться на отключение электричества, отопления и воды.

Стоит отметить, что чрезвычайное событие произошло, когда в российской столице свирепствует 25-градусный мороз.

На месте возгорания работают спасатели. Пострадавших якобы нет.

Напомним, недавно на западе Москвы загорелся ангар с дизельным горючим на площади около 1000 квадратов.

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