Три района Москвы остались без света, отопления и воды в 25-градусный мороз

На месте пожара работают спасатели.
Сегодня, 4 января, на Высоковольтном проезде в Москве загорелся пожар на подстанции.
Об этом сообщил Телеграмм-канал SHOT.
После этого жители трех близлежащих к месту возгорания районов – Бибирево, Алтуфьево и Отрадное – начали жаловаться на отключение электричества, отопления и воды.
Стоит отметить, что чрезвычайное событие произошло, когда в российской столице свирепствует 25-градусный мороз.
На месте возгорания работают спасатели. Пострадавших якобы нет.
Напомним, недавно на западе Москвы загорелся ангар с дизельным горючим на площади около 1000 квадратов.
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