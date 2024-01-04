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Три райони Москви залишилися без світла, опалення та води у 25-градусний мороз

Три райони Москви залишилися без світла, опалення та води у 25-градусний мороз

У Москві горить підстанція / Фото: Associated Press

Наразі на місці пожежі працюють рятівники.

Сьогодні, 4 січня, на Високовольтному проїзді в Москві спалахнула пожежа на підстанції.

Про це повідомив Телеграм-канал SHOT.

Після цього жителі трьох найближчих до місця займання районів – Бібірево, Алтуф’єво та Відрадне – почали скаржитись на відключення електрики, опалення та води.

Варто зауважити, що надзвичайна подія сталась, коли в російській столиці лютує 25-градусний мороз.

На місці займання працюють рятувальники. Постраждалих нібито немає.

Нагадаємо, не так давно на заході Москви спалахнув ангар із дизельним пальним на площі близько 1000 квадратів.

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