Три райони Москви залишилися без світла, опалення та води у 25-градусний мороз

Наразі на місці пожежі працюють рятівники.
Сьогодні, 4 січня, на Високовольтному проїзді в Москві спалахнула пожежа на підстанції.
Про це повідомив Телеграм-канал SHOT.
Після цього жителі трьох найближчих до місця займання районів – Бібірево, Алтуф’єво та Відрадне – почали скаржитись на відключення електрики, опалення та води.
Варто зауважити, що надзвичайна подія сталась, коли в російській столиці лютує 25-градусний мороз.
На місці займання працюють рятувальники. Постраждалих нібито немає.
Нагадаємо, не так давно на заході Москви спалахнув ангар із дизельним пальним на площі близько 1000 квадратів.
Читайте також: