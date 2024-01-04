ЗСУ "демобілізували" ще 780 окупантів: які втрати в РФ

Окрім того, Сили оборони України знищили десятки ворожих бронемашин та артилерійських систем.

Українські війська ліквідували на фронті ще 780 російських окупантів протягом 3 січня, а також завдали ворогу втрат в озброєнні та військовій техніці.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Мережі 4 січня.

Втрати ворога на 4 січня

Загальні бойові втрати російської армії на 4 січня 2024 року орієнтовно становлять:

особовий склад ‒ близько 362 280 (+780) осіб,

танки ‒ 6002 (+12),

бойові броньовані машини ‒ 11128 (+21),

артилерійські системи – 8574 (+28),

РСЗВ – 947 (+2),

засоби ППО ‒ 630 (+1),

літаки – 329 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),

крилаті ракети ‒ 1785 (+2),

кораблі/катери ‒ 23 (+0),

підводні човни ‒ 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 11423 (+32),

спеціальна техніка ‒ 1304 (+6).

Втрати РФ на 4 січня 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, за оцінками військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, на сьогодні Росія спроможна набирати до війська понад 1000 нових бійців за добу.

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