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ЗСУ "демобілізували" ще 780 окупантів: які втрати в РФ

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ "демобілізували" ще 780 окупантів: які втрати в РФ

Фото з позиції російських військ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окрім того, Сили оборони України знищили десятки ворожих бронемашин та артилерійських систем.

Українські війська ліквідували на фронті ще 780 російських окупантів протягом 3 січня, а також завдали ворогу втрат в озброєнні та військовій техніці.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Мережі 4 січня.

Втрати ворога на 4 січня

Загальні бойові втрати російської армії на 4 січня 2024 року орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ близько 362 280 (+780) осіб,
  • танки ‒ 6002 (+12),
  • бойові броньовані машини ‒ 11128 (+21),
  • артилерійські системи – 8574 (+28),
  • РСЗВ – 947 (+2),
  • засоби ППО ‒ 630 (+1),
  • літаки – 329 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 1785 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 23 (+0),
  • підводні човни ‒ 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 11423 (+32),
  • спеціальна техніка ‒ 1304 (+6).
Втрати РФ на 4 січня 2024 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати РФ на 4 січня 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, за оцінками військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, на сьогодні Росія спроможна набирати до війська понад 1000 нових бійців за добу.

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Перегляди
250
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