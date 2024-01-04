ЗСУ "демобілізували" ще 780 окупантів: які втрати в РФ

Окрім того, Сили оборони України знищили десятки ворожих бронемашин та артилерійських систем.
Українські війська ліквідували на фронті ще 780 російських окупантів протягом 3 січня, а також завдали ворогу втрат в озброєнні та військовій техніці.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Мережі 4 січня.
Втрати ворога на 4 січня
Загальні бойові втрати російської армії на 4 січня 2024 року орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ близько 362 280 (+780) осіб,
- танки ‒ 6002 (+12),
- бойові броньовані машини ‒ 11128 (+21),
- артилерійські системи – 8574 (+28),
- РСЗВ – 947 (+2),
- засоби ППО ‒ 630 (+1),
- літаки – 329 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1785 (+2),
- кораблі/катери ‒ 23 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 11423 (+32),
- спеціальна техніка ‒ 1304 (+6).
До слова, за оцінками військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, на сьогодні Росія спроможна набирати до війська понад 1000 нових бійців за добу.
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