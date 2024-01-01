Скільки ще росіян може мобілізувати Путін: експерт назвав цифру

Кремль може наважитись на мобілізацію, це може статися після президентських виборів навесні.

Ворог змушений постійно поновлювати особовий склад, оскільки зазнає колосальних втрат. Однак наразі потреби в оголошенні загальної мобілізації немає, адже ще багато охочих воювати за гроші.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан оцінив мобілізаційний потенціал Росії, передає "24 канал".

За словами експерта, натепер країна-агресорка спроможна набирати понад тисячу нових окупантів за добу.

Водночас ситуація може змінитись, і тоді Кремль може наважитись на мобілізацію. До слова, неодноразово лунали припущення, що це може статись після президентських виборів навесні.

"Якщо й будуть якісь мобілізаційні моменти, то вони будуть приблизно під 300–350 тисяч новобранців", – припустив Світан.

Росія потребує нових сил не для наступу

Росіяни мають проблеми з щільністю військ на лівому березі Дніпра, де українські військові захопили плацдарм і розширюють його. Тому, крім компенсування втрат, окупантам потрібні сили для втримання захопленого.

"Їм треба тепер те, що вони спробували захопити, "перетравити". Тому цього року, найімовірніше, вони працюватимуть тільки на це завдання – не дати вирвати те, що вони захопили", – констатував Світан.

Нагадаємо, з'явилося відео, як воїни 79-ї бригади знищили укриття з окупантами на околиці Мар'їнки.

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