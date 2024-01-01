Сколько еще может мобилизовать россиян Путин: эксперт назвал цифру

Кремль может решиться на мобилизацию, это может произойти после президентских выборов весной.

Враг вынужден постоянно возобновлять личный состав, поскольку несет колоссальные потери. Однако потребности в объявлении общей мобилизации нет, ведь еще много желающих воевать за деньги.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан оценил мобилизационный потенциал России, передает "24 канал".

По словам эксперта, в настоящее время страна-агрессорка способна набирать более тысячи новых окупантов в сутки.

В то же время ситуация может измениться, и тогда Кремль может решиться на мобилизацию. К слову, не раз звучали предположения, что это может произойти после президентских выборов весной.

"Если и будут какие-то мобилизационные моменты, то они будут примерно под 300-350 тысяч новобранцев", – предположил Свитан.

Россия нуждается в новых силах не для наступления

Россияне испытывают проблемы с плотностью войск на левом берегу Днепра, где украинские военные захватили плацдарм и расширяют его. Поэтому кроме компенсации потерь оккупантам нужны силы для удержания захваченного.

"Им нужно теперь то, что они попытались захватить, "переварить". Поэтому в этом году, вероятнее всего, они будут работать только на эту задачу – не дать вырвать то, что они захватили", – констатировал Свитан.

Напомним, появилось видео, как воины 79-й бригады уничтожили укрытие с оккупантами на окраине Марьинки.

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