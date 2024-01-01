Жена Остапчука вступилась за Могилевскую и резко прокомментировала хейт из-за усыновления детей

23-летняя жена Владимира Остапчука – блогерша Екатерина Полтавская – рассказала о том, как отнеслась к тому, что певица Наталья Могилевская стала мамой.

В частности, в своем фотоблоге Екатерина поделилась, что после прочтения новости сразу взглянула на комментарии. По словам блогерши, она не ожидала увидеть под постом артистки хейт.

"Прочла комментарии под новостью о том, что Наталья Могилевская удочерила двух девочек. Ожидала увидеть только позитив, а увидела как всегда. Любимое - "это не факт, что она им будет хорошей мамой", - написала Полтавская.

Жена Остапчука осталась очень удивленной и резко прокомментировала такие слова хейтеров. И добавила, что Могилевская приняла правильное решение, которое помогло детям.

Екатерина Полтавская прокомментировала новость о Наталье Могилевской, которая усыновила детей / Фото: instagram.com/poka.tya

"То есть комментаторы считают, что в детском доме им могло бы быть лучше. Не знаю даже, какие слова подобрать, чтобы описать свое удивление. Ср*т все, абсолютно все. Это даже не грустно, это катастрофа. Абсолютная деградация. Восторгаюсь всеми женщинами, которые дали семью детям, у которых ее не было. Это поступок человека с огромным сердцем", - подчеркнула Екатерина.

Также Полтавская выразила свое искреннее восхищение Инной Мирошниченко, которая вместе со своим мужем Тимуром более полугода назад усыновили сына Марселя.

"Спасибо тебе, Инна, что борешься за детей, не смотря на хейт, который ты тоже получила", - добавила жена Остапчука.

Напомним, недавно муж Екатерины Полтавской, шоумен Владимир Остапчук признался, действительно ли они поженились.

Читайте также: